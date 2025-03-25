Çanakkale'de çalıntı kamyonetle şarampole uçtu: Feci şekilde can verdi

Kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı

Öte yandan jandarma ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden sürücü Efkan Orhan'ın, sürücü belgesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalıntı olduğu ve D.P. tarafından Edremit Polis Merkezi'ne kamyonetle ilgili çalıntı ihbarında bulunulduğu tespit edildi.