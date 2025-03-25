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Çanakkale'de çalıntı kamyonetle şarampole uçtu: Feci şekilde can verdi

Çanakkale'de çalıntı kamyonetle şarampole uçtu: Feci şekilde can verdi

14:1525/03/2025, Salı
IHA
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<p>Kaza, saat 11.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.</p>
Kaza, saat 11.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi.

Çanakkale'de çalıntı kamyonetle şarampole uçan ehliyetsiz sürücü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.

Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarparak kontrolden çıktı, şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan Efkan Orhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Orhan'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı

Öte yandan jandarma ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden sürücü Efkan Orhan'ın, sürücü belgesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalıntı olduğu ve D.P. tarafından Edremit Polis Merkezi'ne kamyonetle ilgili çalıntı ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

#Çanakkale
#Kamyonet
#Kaza

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