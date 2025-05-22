Çanakkale'de denize yasa dışı bırakılan 320 ahtapot tuzağına el konuldu

Açıklamada, "Yalnızca su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda deniz memelileri, su kuşları ve tüm sucul ekosistemin korunmasına da büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık ve sucul yaşamın devamlılığı için karada, denizde ve iç sularda her daim bulunmamız gereken yerdeyiz." ifadeleri kullanıldı.