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Çanakkale'de dere kenarında kaybolan eski muhtarın cesedine ulaşıldı

Çanakkale'de dere kenarında kaybolan eski muhtarın cesedine ulaşıldı

13:027/07/2025, Pazartesi
AA
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra kaybolan eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'nun cesedi bulundu.

Ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya giden eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu (60), çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark etti. Gündoğdu, çocuğunun terliğini bulmak için yeniden dere kenarında yürümeye başladı.

Bir süre sonra haber alamayan ailesi, Gündoğdu'yu aramaya başladı. Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera ile arama çalışmalarına devam etti. Sabah saatleriyle Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam etti.




Derede dalgıç polislerinin yaptığı aramalar sırasında eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'nun cesedine ulaşıldı. Cenazesi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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