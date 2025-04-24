Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, Tekirdağ'da her yıl törenlerle anılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de Çanakkale'nin "geçilmez" olduğunu dünyaya kanıtlayan 57. Alay'ın, Tekirdağ'ın da gururu olduğunu belirtti.





57. Alay'ın yalnızca bir askeri birlik değil, aynı zamanda fedakarlığın, cesaretin ve bağımsızlık sevdasının timsali olduğunu dile getiren Karaküçük, "İstiklal Şairi'mizin dediği gibi, 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.' İşte o cephe 57. Alay'dır. Onların hatırasını sonsuza dek yaşatmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Karaküçük, 57. Alay'ın yaklaşık 3 bin subay ve askerinin, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük düşman gücüne karşı taarruza geçtiğini ve rütbelisinden erine kadar şehit olduğunu söyledi.



