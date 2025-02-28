Çanakkale'de dev yılan görüldü: Yaklaşık 8 metre

Günay Kılıç, "Sonra ağaca tırmanmaya başladı. Ben böyle büyüklükte bir yılan görmedim. Devamlı toprakla uğraşan bir insanım. Daha önce çok yılan gördüm ama böyle bir şey görmedim. Böyle dehşet bir yılan yok. Bir ağaca çıkışı vardı, nasıl bir hayvan olduğunu anlamadım. Ağaca çıktı, boylu boyunca ağaca uzandı. Çektiğim videoda da görülüyor. Çok da kalın bir yılan. Ben görünce şok oldum. Telefonla çekmek aklıma gelmedi. Yeğenim benim aracın arakasındaydı, o çekti videoyu. Ben korktum zaten şok oldum" dedi.