Çanakkale'de inanılmaz görüntü: Bir tonluk ay balığı oltaya takıldı

Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Bize takılan balığın boyu bu kadardı. Bu büyük av, denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğin de sürdürülebilir olması için korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk balıkçılar olarak bizim görevimiz sadece avlanmak değil. Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.