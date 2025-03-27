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Çanakkale'de kabus geri döndü: Su yüzeyinde görüldü

Çanakkale'de kabus geri döndü: Su yüzeyinde görüldü

15:2227/03/2025, Perşembe
IHA
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Çanakkale Boğazı'nda yaşanan müsilaj, etkisini sürdürmeye devam ediyor.Çanakkale Boğazı'nda etkisini sürdüren müsilaj, Koltukbarınağı olarak bilinen eski Kilitbahir motorlarının yanaştığı iskeleyi adeta sardı.

İskele bölgesi müsilaj ile kaplandı.

Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılından sonra yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Çanakkale Boğazı ve kıyılarında tekrar görülmeye devam ediyor.

Bilim adamlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu.

Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik, zamanla deniz ekosistemini tehdit eden bir hastalığa dönüştü.

2020 yılında müsilaj, deniz tabanından su yüzeyine çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkiledi.

#Çanakkale
#Müsilaj
#Deniz Kirliliği

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