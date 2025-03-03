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Çanakkale'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 3'ü ağır 11 kişi yaralandı

Çanakkale'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 3'ü ağır 11 kişi yaralandı

08:183/03/2025, Pazartesi
DHA
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza saat 05.30 sıralarında Çanakkale-Edirne yolunun 11'nci kilometresindeki Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında meydana geldi. Yunanistan'dan İzmir'e giden 35 KY 340 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otobüste bulunan 42 yolcudan 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu ve Çanakkale'de tedavi altına alındı.

#Çanakkale
#Gelibolu
#Kaza

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