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CHP'de taşra krizi büyüyor: Sabah il başkanlığına gidenler bu manzara ile karşılaştı

CHP'de taşra krizi büyüyor: Sabah il başkanlığına gidenler bu manzara ile karşılaştı

09:0224/06/2026, Çarşamba
IHA
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CHP'de mutlak butlan krizi ile başlayan iç savaş taşrada giderek yayılıyor. Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın ihraç edilip görevden alınmasının ardından il başkanlığı binasının duvarlarına sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il teşkilatının görevden alınmasının ardından il başkanlığı binasının duvarlarına sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor. 


Alınan son kararla birlikte CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi. Gözbaşı’nın ihracıyla boşalan koltuğa ise Okan Marzıoğlu atandı.


Gözbaşı’nın Görevden alınmanın ardınan CHP Kayseri il binasının iç duvarlarına çeşitli yazılar yazıldı.

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