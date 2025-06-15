Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Bakü arasında direkt uçuşlar başladı

"Artık Türkiye'nin farklı yerlerini de keşfedebileceğiz"





Yolculardan Jale Alekbarova da Azerbaycan'dan direkt uçuşla Çukurova bölgesine ulaşabilmenin büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Çok güzel bir uçuş yaptık. Yolun sadece 2,5 saat olması, çok rahatça gelmemizi sağladı. Bir Azerbaycanlı olarak Çukurova Uluslararası Havalimanı vasıtasıyla Mersin'e, Adana'ya gelebilmek çok güzel bir şans. Bir tek İstanbul değil, artık Türkiye'nin farklı yerlerini de keşfedebileceğiz. Yeni destinasyon, bizim için çok güzel imkanlar açıyor."​​​​​​​



