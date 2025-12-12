Damat düğün sonrası hayatının şokunu yaşadı: Altın para ne varsa toplayıp kaçtı evlendiği kadının 10 yaşında çocuğu olduğunu öğrendi





'DETAYLICA KURULMUŞ BİR OYUN'





Başka kişilerinde bu tür tuzaklara düşmemesi için uyarılarda bulunan genç, "Kimse benim gibi böyle tuzağa düşmesin. Gerçekten insanlar evleneceği kişinin e devletine baksın. Acele etmeyin, çok dikkat edin. Ben böyle bir insan olduğunu hiç düşünmedim. Detaylıca kurulmuş bir oyun ve plan var" ifadelerini kullandı.





Öte yandan S.B. ise, "10 yaşında çocuğum olduğunu öğrendi ve kaldıramayacağını söyledi. Düğünde takılan altınlarda sahteydi, ben altın almadım" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.