Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı

Hatay'da dede yadigarı 1977 model Anadol'a özenle bakan otomobil ustası Şevki Akpınar, klasik aracı 25 yıldır seyahatlerinde kullanıyor.
#Şevki Akpınar
#Anadol
#Hatay
