Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Değeri 288 milyon lira: 10 lüks araca el konuldu

Değeri 288 milyon lira: 10 lüks araca el konuldu

09:3423/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda değeri 288 milyon lirayı bulan 10 adet lüks araca el koydu.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

Türkiye Yüzyılı – Ticaretin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları kapsamında yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi.

Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle devam ediyor.

#Gümrük Muhafaza Ekipleri
#Ticaret Bakanlığı
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret için beklenen iki oran! 22 bin 104 TL asgari ücret ne kadar olacak?