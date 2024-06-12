Deprem bölgesinde bereketli hasat başladı: 32 TL'den alıcı buluyor

Normalde muz ekimi her ay yapılır hangi ayda ekersen bir yıl sonra o ayda ürün alırsın. Mart ayında ekersen, Mart ayında hasat alırsın. Eylül ayında ektiğin ağacın, tonajı ortalama 40 kilo olur. Mart ayında ektiğin ağacın tonajı 20 kilo olur. Ama Mart ayında yetişen ürünün fiyatı daha yüksek olur. Tarlada çalışan işçiler günlük asgari ücret usulü maaş alıyor.