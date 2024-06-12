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Deprem bölgesinde bereketli hasat başladı: 32 TL'den alıcı buluyor

10:05 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:22 - 12/06/2024 Çarşamba
IHA

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın Arsuz ilçesinin verimli topraklarında serada yetiştirilen muzda hasat başladı. Çiftçi Sercan Satmaz'ın 100 dönümlük serasında yetiştirdiği muz, 32 TL'den alıcı buluyor.

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Depremin ardından büyük yıkım yaşanan Hatay'da çiftçiler üreterek memleketlerini yaşatmaya devam ediyorlar.

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Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Arsuz ilçesi, Üçgüllük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sercan Satmaz'ın 100 dönümlük serasında yetiştirdiği muzda hasat başladı.

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İthal muza rakip olan yerli muz, yurt içinde birçok noktaya gönderiliyor. Yerli muz, seradan 32 TL'den alıcı buluyor.

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Hatay'ın bereketli topraklarında muz hasadına başlayan 37 yaşındaki çiftçi Sercan Satmaz, "100 dönüm üzerinde seramız var. Bizim ürünlerimiz Anamur'u aratmıyor, bizim burada sadece biraz acemilik var.

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Normalde muz ekimi her ay yapılır hangi ayda ekersen bir yıl sonra o ayda ürün alırsın. Mart ayında ekersen, Mart ayında hasat alırsın. Eylül ayında ektiğin ağacın, tonajı ortalama 40 kilo olur. Mart ayında ektiğin ağacın tonajı 20 kilo olur. Ama Mart ayında yetişen ürünün fiyatı daha yüksek olur. Tarlada çalışan işçiler günlük asgari ücret usulü maaş alıyor.

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Devletimiz asgari ücreti ne veriyorsa biz onun üzerinden gidiyoruz. Bizim malımız iç piyasa muzu, burada kestiğimiz zaman depoya götürüyoruz. Depoda bunun işlemesi var, kesip kesip havuzlara koyuyoruz.

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Havuzda yıkanıp paketlenip depolara koyuyoruz depoda bunun raf ömrü yaklaşık 3-4 gün de etilen gazıyla sarartıp, piyasaya gönderiyoruz tarladan. Biz Anamur'a bağlıyız, biz onun üzerinden gidiyoruz fiyat 30 TL ile 32 TL arasında dalında" şeklinde konuştu.

#deprem bölgesi
#muz
#hasat
#Hatay
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