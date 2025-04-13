Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona yaklaşıldı

Kütüphanenin yeniden kente kazandırılacağını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:





"Tüm bölgede olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımız burada da süratle restorasyon ve rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarına başladı. Bugün geldiğimiz noktada kütüphanemiz hemen hemen bitmek üzere. Çok yakında enkaz altında kalmış eserlerin de bire bir aynısını oluşturarak kütüphanemizi eski günlerine tekrar kavuşturacağız."