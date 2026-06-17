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Dinlenme tesisinde korkutan yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Dinlenme tesisinde korkutan yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

15:5317/06/2026, الأربعاء
G: 17/06/2026, الأربعاء
DHA
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İstanbul-Samsun kara yolu Akbük köyü yakınındaki dinlenme tesisinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 


Duman gökyüzünü kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. 


Tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Kastamonu
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