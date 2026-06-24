Diri fay haritası güncellendi: Sayı bir anda 700’e çıktı, uzman isim riskli bölgeleri tek tek açıkladı

Deprem bilimci Ramazan Demirtaş güncellenen diri fay hattı haritası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, "485 fay 700'e çıktı deniyor ancak bu faylar zaten vardı. Sadece daha önce haritalanmamış ya da aktif olup olmadığı net olarak ortaya konulamamıştı. Fay sayısının artması deprem tehlikesinin arttığı anlamına gelmiyor" dedi. Öte yandan Demirtaş, deprem potansiyeli yüksek olan yerleri de tek tek sıraladı.