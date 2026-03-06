Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da işçileri taşıyan minibüs, bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

Diyarbakır'da işçileri taşıyan minibüs, bahçe duvarına çarptı: 10 yaralı

00:026/03/2026, Cuma
G: 5/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman Çevre Yolu Halid Bin Velid Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. 

 İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AAS 700 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. 

 Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

 Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Diyarbakır
#İşçi
#Minibüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru açıldı! İşte yanıtı