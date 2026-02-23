Diyarbakır'da Ramazan klasiği: Her köşe başında aynı manzara, uzun kuyruklar oluşuyor, gece gündüz çalışıyorlar

Ramazan ayında Diyarbakır’da çiğköfteye talep artıyor. Kent genelinde neredeyse her sokak başında bulunan çiğköftecilerde iftar saatine doğru uzun kuyruklar oluşuyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiğköfte, Ramazan ayında Diyarbakır’da adeta sofraların vazgeçilmezi oluyor. Kentin birçok noktasında yan yana iki ya da üç çiğköfteci görmek mümkün olurken, özellikle iftar öncesi yoğunluk dikkat çekiyor.
Lavaş ekmeği, marul ve limon eşliğinde servis edilen çiğköfte, hem pratik hem de ekonomik bir seçenek olması nedeniyle tercih ediliyor. Diyarbakır’da Ramazan denildiğinde akla gelen lezzetlerden biri olan çiğköfte, bu yıl da her sofrada yerini almaya devam ediyor.
Bağlar ilçesi Kuruçeşme semtinde çiğköfte işletmeciliği yapan Ergin Yanar, Diyarbakır genelinde çiğköfte satışlarında Ramazan ayı boyunca ciddi bir artış olduğunu söyledi.
Yanar, "Halkımız bunu bir alışkanlık haline getirmiş. Ramazan ayını çiğköftesiz düşünemiyorlar. Ben kendim bile çiğköftesiz yapamam. Sahurda, iftarda her zaman tüketilen bir yiyecek. Bizim satışlarımızda çok iyidir, çünkü çok lezzetlidir. Porsiyonu 12 adet olacak şekilde 150 liradır. Yanında ezme salatası, marul ve yeşillikleri, ekmek ücretsiz olarak verilmektedir. Kullandığımız ürünlerde birinci kalitedir. Piyasada satılan isotlar ya da biberler değil. Şanlıurfa’dan kendimiz yapıp getiriyoruz" dedi.
Günlük ortama 12 bin porsiyon civarı satış yaptığını söyleyen Yanar, "Ramazan ayında 22 kişilik bir ekiple çalışıyoruz yetiştirmek için yoksa yetişmez yoğunluk çok fazla. Gece ve gündüz vardiyası olarak çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Erdal Özkaplan ise, çiğköfteyi sevdiklerini ve beğendiklerini söyledi. Özkaplan, "Özellikle Ramazan ayında çok tüketiyoruz. Her gün olsa yeriz" şeklinde konuştu.