Doğu kar altında: Bin 561 yerleşim biriminin yolu kapandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar ve tipi nedeniyle 2 bin 550 rakımlı ılgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

3 /4 Gürcistan'dan Mersin'e giden TIR şoförü İzzet Dursun, çok sayıda ağır tonajlı aracın yolda beklediğini söyledi.

