Doğu kar altında: Bin 561 yerleşim biriminin yolu kapandı

16:3913/01/2026, Salı
DHA
Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar ve tipi nedeniyle 2 bin 550 rakımlı ılgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.


Kar ve tipi nedeniyle 2 bin 550 rakımlı ılgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.


Gürcistan'dan Mersin'e giden TIR şoförü İzzet Dursun, çok sayıda ağır tonajlı aracın yolda beklediğini söyledi.


Posof Türkgözü kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.

