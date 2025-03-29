Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi: Turizm sezonunu açıldı

Başkan Şenlikoğlu, "Giresun olarak çok önemli turizm destinasyonlarına sahibiz ve bunlardan biri de Göksu travertenleridir. Bu bölge sadece Giresun'a değil, Doğu Karadeniz turizmine de büyük katkı sağlıyor. Geçtiğimiz sezon yoğun bir ilgi gördük ve ziyaretçilerin bölgeye yeniden gelmek istediğini gözlemliyoruz. Geçen yıl sezonun kısa olması nedeniyle 400 bin ziyaretçi ağırladık ancak bu yıl bu sayının 1 milyona yaklaşacağını düşünüyoruz" dedi.