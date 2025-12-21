Yeni Şafak
Donanmanın gurur günü

04:0021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Zeytinyağına dijital kimlik gelsin

Sahte ve tağşiş ürün iddialarıyla gündeme gelen zeytinyağı sektöründe, balda uygulanan modele benzer dijital izlenebilirlik sistemleri tartışılıyor. Dijital etiketlerle hasattan sofraya kadar tüm üretim yolculuğunun takip edilebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu modelin sahteciliği önleyeceğini ve üreticinin gelirini artıracağını vurguluyor. Pilot uygulamalar, Türkiye’nin zeytinyağında uluslararası güven standardı oluşturabileceğine işaret ediyor.

Tersane ve donanmanın gurur günü

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle son teknoloji deniz araçları savunma sanayiine kazandırıldı. Türk tersaneciliği ve donanması açısından büyük bir gurur anına şahitlik ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki tersanelere güvenmekte ne kadar haklı olduklarının bugün bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Devreyi farkla kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Eyüpspor’u Talisca, Asensio ve Duran’la geçti. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, sezonun devre arasına namağlup girerken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

