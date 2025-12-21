Tersane ve donanmanın gurur günü

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle son teknoloji deniz araçları savunma sanayiine kazandırıldı. Türk tersaneciliği ve donanması açısından büyük bir gurur anına şahitlik ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki tersanelere güvenmekte ne kadar haklı olduklarının bugün bir kez daha görüldüğünü kaydetti.