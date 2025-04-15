Dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak: Dünyaya açılmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Sait Ertaş da girişimci Ahmet Akın'ın sağlanan bu destek sayesinde kendisi gibi üniversite mezunu olan ağabeyi ile arıcılığı sürdürdüğünü, iki kardeşin fenni kovanın yanı sıra geleneksel sepet kovanı üretimi de yaptıklarını belirtti.





​​​​​​​Ertaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl 62 milyon lira tutarındaki 52 projeye 31 milyon lira hibe destek sağlandığını kaydetti.