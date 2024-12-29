Düğün yolunda facia gibi kaza: Bir aile yok oldu

Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal ile diğer aracın sürücüsü T.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. (78) ile A.T. (59) isimli kadın yaralandı.