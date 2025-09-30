Yeni Şafak
Dünyaca ünlü: Kilosu 600 liraya kadar çıkıyor! Hasadına başlandı

10:0730/09/2025, Salı
IHA
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen ve kendine has aroması, ince kabuğu ve büyük iç oranıyla dünya çapında ün kazanan tescilli Adilcevaz cevizi için hasat sezonu başladı.

Bitlis’in verimli toprakları ve Van Gölü’nün iklimsel etkisiyle yetişen Adilcevaz cevizi, Türkiye’nin en kaliteli cevizleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, her yıl eylül ayının sonlarına doğru hasat ediliyor. 2025 yılı hasadı ise çiftçilerin yoğun mesaisiyle başladı.

Adilcevaz’da yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ceviz üretimi yapılırken, bu yıl verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu belirtiliyor. Üreticiler, kilosu 300 ile 600 TL arasında değişen cevizin mevsim şartlarının uygun gitmesiyle birlikte hem iriliği hem de lezzetiyle dikkat çektiğini ifade ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalar sayesinde ceviz üreticilerine yönelik destek programları da artırıldı. Özellikle yurt dışı pazarlara açılmak isteyen üreticiler, Adilcevaz cevizinin markalaşması konusunda umutlu.

Üretici Mehmet Akkoyun, "Adilcevaz cevizi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da tanınmaya başlandı. Kalitesi ve lezzetiyle öne çıkan cevizimizi markalaştırmak, üreticilerimize daha fazla kazanç sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

