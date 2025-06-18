Dünyada sadece Türkiye'nin tek bir ilçesine özgü: Ekimine başlandı, devasa büyüklüğe ulaşıyor

Van'ın Erciş ilçesinde, coğrafi işaret tescil belgesiyle tescillenmiş olan meşhur Erciş lahanasının fide dikimi başladı. Yöre halkı tarafından büyük bir özveriyle yetiştirilen ve aromasıyla sofralarda ayrı bir yere sahip olan Erciş lahanası, bu yıl da bereketli bir sezon için toprakla buluşturuldu.