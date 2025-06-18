Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Dünyada sadece Türkiye'nin tek bir ilçesine özgü: Ekimine başlandı, devasa büyüklüğe ulaşıyor

Dünyada sadece Türkiye'nin tek bir ilçesine özgü: Ekimine başlandı, devasa büyüklüğe ulaşıyor

20:5018/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Van'ın Erciş ilçesinde üretilen, büyüklüğü ve lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaretli Erciş lahanasının fide dikimine başlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde, coğrafi işaret tescil belgesiyle tescillenmiş olan meşhur Erciş lahanasının fide dikimi başladı. Yöre halkı tarafından büyük bir özveriyle yetiştirilen ve aromasıyla sofralarda ayrı bir yere sahip olan Erciş lahanası, bu yıl da bereketli bir sezon için toprakla buluşturuldu. 

Bölgeye özgü iklim şartlarında yetişen ve dayanıklılığıyla bilinen Erciş lahanası, özellikle kışlık tüketim için tercih ediliyor. Bin 700 dekar alanda 500 çiftçinin ekmek kapısı olan lahananın tohumları Nisan ayında yetiştirilirken fideleri Haziran ayında toprakla buluşuyor.

 Hasat dönemi Ekim ayının başları ve Ekim ayı sonu olan Erciş lahanası, ilçe ve ilçe dışından büyük ilgi görüyor. İlçenin Gölağzı, Çınarlı, Alkanat, Tekevler mahallelerinde yoğun olarak ekimi yapılan lahananın sarması ve turşusu yapılarak tüketiliyor. 

 Ortalama 40-50 kilogramlık devasa boyutlarıyla öne çıkan Erciş lahanası, 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil alarak coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.

"Patenti alınan lahana için turşu fabrikası istiyoruz"


20 yıldır çiftçilikle uğraşan Kadir Yılmaz, "Nisan ayında tohumunu ektiğimiz lahananın fidelerini ise Haziran ayında ekiyoruz. Ekim ayında ise lahanaya verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Patenti alınan lahana için turşu fabrikası istiyoruz" dedi.

#Van
#Erciş
#Lahana
#Turşu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hürremşehr füzesi nedir? İran’ın Hürremşehr balistik füzesi özellikleri ve menzili