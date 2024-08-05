Dünyanın en hızlı ve en vahşi türü: Türkiye'de görüntülendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında 'mako' cinsi köpek balığı buldu. Mako köpekbalığı, dünyanın en hızlı ve en vahşi türü olarak dikkat çekiyor.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış, avlanması yasak olan mako cinsi köpek balığı buldu.
Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla denize açıldı.
Gökçeada'nın Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz bir balık olduğunu fark eden Özdemir, 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığındaki, paragat ağlarına dolanmış mako cinsi köpek balığının ölü olduğunu fark etti.
Daha sonra ağlardan kurtarılan balık yeniden suya bırakıldı.
İlker Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez böyle vahşi bir tür ile karşılaştığını ifade etti.
Balıkçı Özdemir, "Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Misinalar balığı boğmuş. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi, devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar" değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın en hızlı balığı
Mako köpekbalığı,saatte 80 kilometreye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahip ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapıyor.
Hızı nedeniyle, günde 55 kilometreye kadar muazzam mesafeleri katedebiliyor ve sudan 9 metreye kadar atlayabiliyor.
Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir.
Mako köpekbalıkları iki tür arasında ayırt edilir, kısa yüzgeçli mako köpekbalığı ve uzun yüzgeçli mako köpekbalığı.
2-4 metre uzunluklarına ulaşabilir ve kuzenleri büyük beyazlar gibi uskumru köpekbalıkları ailesine aittirler.
Bunların özelliği sivri burunları, kavisli, genişlemiş ön dişleri ve büyük gözleridir.