Dünyanın en hızlı ve en vahşi türü: Türkiye'de görüntülendi





Dünyanın en hızlı balığı

Mako köpekbalığı,saatte 80 kilometreye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahip ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapıyor.





Hızı nedeniyle, günde 55 kilometreye kadar muazzam mesafeleri katedebiliyor ve sudan 9 metreye kadar atlayabiliyor.