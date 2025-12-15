Dünyanın en iyi tatlısı: Antakya künefesinin sırrı





Yöresel yemekler, içecekler ve tatlılar ile restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" tarafından yılın dikkati çeken lezzetlerine ilişkin oylama yapıldı.





Platformun veri tabanındaki 2 bin 274 tatlının yarıştığı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesi için yapılan 97 bin 422 değerlendirme sonucunda Antakya künefesi 4,51'lik puan ortalamasıyla birinci oldu.