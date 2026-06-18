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Dünyanın en tehlikeli fay hatları listesi açıklandı: Uzmanların 'saatli bomba' dediği o listede Türkiye detayı

Dünyanın en tehlikeli fay hatları listesi açıklandı: Uzmanların 'saatli bomba' dediği o listede Türkiye detayı

11:3318/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Uluslararası Sismoloji Merkezi, yerkabuğunun derinliklerinde devasa bir enerji biriktirerek her an patlamaya hazır birer 'saatli bomba' gibi bekleyen dünyanın en tehlikeli 10 fay hattını açıkladı. Milyonlarca insanın yaşam alanını doğrudan tehdit eden ve küresel çapta sismik hareketliliğin merkez üssü olan bu devasa kırıklar, bilim dünyasını bir kez daha alarma geçirdi. Uzmanların titizlikle hazırladığı en riskli bölgeler haritasında, Asya'nın derinliklerinden Amerika kıyılarına kadar uzanan yıkıcı fayların yanı sıra, Türkiye'nin kalbinden geçen çok kritik bir fay da yer alıyor. İşte detaylar.

Uluslararası Sismoloji Merkezi'nin yayımladığı son rapor, dünyanın en aktif ve bir o kadar da tehlikeli fay hatlarını gözler önüne serdi. Milyonlarca insanın yaşam alanını doğrudan tehdit eden bu dev faylar, küresel sismik hareketliliğin en yoğun olduğu coğrafyaları işaret ediyor. Bilim insanlarının uyarılarına göre, gezegenin sismik risk listesinde Türkiye'nin konumu da dikkat çekiyor.

10 - DOĞU AFRİKA RİFT SİSTEMİ (BÜYÜK YARIK VADİSİ)

9. CHAMAN FAYI (PAKİSTAN / AFGANİSTAN)

8. FİLİPİN ÇUKURU (FİLİPİNLER)

7. CASCADİA DALMA-BATMA ZONU (KUZEY AMERİKA)

6. ALPİNE FAYI (YENİ ZELANDA)


5. KUZEY ANADOLU FAY HATTI (TÜRKİYE)

4. SAN ANDREAS FAYI (KALİFORNİYA, ABD)

3. PERU-ŞİLİ ÇUKURU / ATACAMA MEGATHRUST (GÜNEY AMERİKA)

2. JAPONYA ÇUKURU (JAPONYA)

1. SUNDA MEGATHRUST (ENDONEZYA)

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