Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Anne şokta henüz ifadesini vermedi

Avukat Gökkoyun'dan kamuoyuna duyuru

Yaşanan büyük sarsıntı nedeniyle Nuriye İrtem'in sağlık durumunun ifade vermeye elverişli olmadığı, tıbbi gözetim altında tutulduğu ve henüz emniyet yetkilileriyle herhangi bir ifade işleminin gerçekleşmediği netlik kazandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; avukat Uğur Gökkoyun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





"KAMUOYUNA… Müvekkilim Ece İrtem’in 15.06.2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbi gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



