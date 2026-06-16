Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Anne şokta henüz ifadesini vermedi

Genç yaşta hayata veda ederek sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümünün ardından, magazin ve haber platformlarında hızla yayılan "annesinin ilk ifadesi ortaya çıktı" şeklindeki iddialar sonrası avukatından açıklama geldi. Avukat Uğur Gökkoyun, acılı annenin olayın şokuyla hastanede müşahede altında tutulduğunu ve henüz hiçbir resmi makama beyanda bulunmadığını açıklayarak tartışmalara son noktayı koydu.
35 yaşında hayata veda ederek sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili basına yansıyan iddialara ailenin avukatından yalanlama geldi. Televizyon programlarında ve çeşitli medya organlarında geniş yankı bulan, Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifade verdiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yarın Kuşadası'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan merhum oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, gündemde yer alan ifadelerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını oyuncunun annesinin şokta olması nedeniyle tıbbi müşade altında olduğu bildirildi.
Ölüm sebebi kalp krizi olarak değerlendiriliyor
"Kızılcık Şerbeti" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi birçok dizide canlandırdığı rolleriyle dikkati çeken 35 yaşındaki Ece Ertem' evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.
İfade iddiaları asılsız çıktı
Avukat Uğur Gökkoyun, bilgi kirliliğini önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yaptığı açıklamada, anneye atfedilen ilaç ve alkol söylemlerinin yer aldığı sözde ifade tutanağı iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Acılı annenin, kızının cansız bedeniyle karşılaştığı ilk andan itibaren büyük bir travma yaşadığı ve şok halinde olduğu belirtildi.
Avukat Gökkoyun'dan kamuoyuna duyuru
Yaşanan büyük sarsıntı nedeniyle Nuriye İrtem'in sağlık durumunun ifade vermeye elverişli olmadığı, tıbbi gözetim altında tutulduğu ve henüz emniyet yetkilileriyle herhangi bir ifade işleminin gerçekleşmediği netlik kazandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; avukat Uğur Gökkoyun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"KAMUOYUNA… Müvekkilim Ece İrtem’in 15.06.2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbi gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."