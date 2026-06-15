



EGM ATAMA LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan yaptığı duyuruda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.





Emniyet atama sonuçlarını aşağıdaki https://kbs.egm.gov.tr/my.policy ekranından öğrenebilirsiniz.





2026 YILI EMNİYET ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ