2026 emniyet atamaları kapsamında 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerleri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atamaların 1528 amir ile 17 bin 568 polis memurunu kapsadığını açıklarken, polis atama sonuçları ve yeni görev yerlerine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
2026 emniyet atamaları kapsamında 1528 amir ile 17 bin 568 polis memurunun yeni görev yerleri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplam 19 bin 96 personeli kapsayan atamaların Emniyet Teşkilatı ve personel aileleri için hayırlı olmasını diledi.
19 bin 96 personelin yeni görev yeri belirlendi
2026 emniyet atamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli toplam 19 bin 96 personelin yeni görev yerleri belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, genel atama döneminin tamamlandığını NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Çiftçi’nin verdiği bilgiye göre atama kapsamındaki personelin görev dağılımı şöyle:
- 1528 emniyet amiri
- 17 bin 568 polis memuru
- Toplam 19 bin 96 emniyet personeli
Çiftçi'den personele başarı mesajı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet Teşkilatı mensuplarının milletin huzuru, devletin güvenliği ve kamu düzeninin korunması için görev yaptığını belirtti.
Ataması gerçekleştirilen personelin yeni görev yerlerinde de aynı sorumluluk anlayışıyla hizmetlerini sürdüreceğini ifade eden Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının kamu düzeninin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.
Çiftçi, atamaların Emniyet Teşkilatı, personel ve aileleri için hayırlı olmasını dileyerek emniyet mensuplarına yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
EGM ATAMA LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan yaptığı duyuruda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Emniyet atama sonuçlarını aşağıdaki https://kbs.egm.gov.tr/my.policy ekranından öğrenebilirsiniz.