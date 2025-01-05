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Eksi 20 dereceyle yılın en soğuk gününü yaşadı

Eksi 20 dereceyle yılın en soğuk gününü yaşadı

11:525/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
AA
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Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü. Nehir ve dereler buzla kaplandı.

#Ağrı
#Kış
#Soğuk

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