Eksi 20 dereceyle yılın en soğuk gününü yaşadı

Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü. Nehir ve dereler buzla kaplandı.
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#Ağrı
#Kış
#Soğuk
Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü. Nehir ve dereler buzla kaplandı.
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