Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Emekliye ayrılan 47 yıllık eğitimci alkışlarla uğurlandı

Emekliye ayrılan 47 yıllık eğitimci alkışlarla uğurlandı

19:446/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Karabük'te emekliye ayrılan eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı (65), öğrenciler ve meslektaşları tarafından okuldan alkışlarla uğurlandı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde Kalaycılar İlkokulu’nda müdür olarak görev yapan eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı görev süresini tamamlayıp emekliye ayrıldı. 

4 yıl öğretmenlik, 43 yıl da idareci olarak görev yapan Muzaffer Ramazan Çaylı için mesai arkadaşları ve öğrenciler tarafından veda etkinliği düzenlendi

Okul koridorlarında mesai arkadaşları ve öğrenciler tarafından Çaylı, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

#Karabük
#Eğitim
#Emekli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?