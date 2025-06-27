Erciyes Üniversitesi'nden çiftçilere model olacak proje: Atık suyu ile gıda atıkları ekonomiye kazandırılıyor

"Elde ettiğimiz bitkisel atıkları değerlendirmiş olacağız"





Şimşek, projenin asıl amacının atık yönetimi ve bu atıklardan katma değerli maddelerin elde edilmesi olduğunu vurguladı. Sadece bitkisel atıkları değil, tarımsal sulamadan geriye kalan su atıklarını da değerlendirdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:





"Hem şebeke suyu kullanıyoruz hem tarımsal sulamada kullanılmış drenaj sularını tekrar kullanıyoruz. Ayrıca organize sanayi bölgeleri ile Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) atık olarak değerlendirilmeyen sularını bir filtrasyon (süzme) sistemiyle arıtıyoruz. Filtre edilen suları bitkilere vererek bu suları birbiriyle karşılaştırıyoruz. Böylelikle tarımsal atık suları tekrar kullanabiliyoruz. Hem bitkilerimizden elde edeceğimiz atıklardan bitkisel proteinler hem de birtakım gıda etken maddelerini elde etmeye çalışacağız. Böylelikle elde ettiğimiz bitkisel atıkları değerlendirmiş olacağız. Bir yandan da yalnızca bitkisel protein ve gıda etken maddeleri değil, geriye kalan atıklardan da kompost elde etmeye çalışacağız ve bunları tekrar tarımda kullanacağız."















