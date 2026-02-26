Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Erzincan’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

09:5826/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışma başlattı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Erzincan Belediyesi ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yoğun kullanılan güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği belirtilirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri ayrıca Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer 20 santimetre üzeri kar örtüsü oluşabileceği uyarısında bulunarak, ulaşımda aksamalar, buzlanma, çığ riski ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

#Erzincan
#kar yağışı
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oruç tutamayanlar için günlük fidye miktarı belirlendi! 2026 oruç kefaret bedeli (fidye) kaç TL?