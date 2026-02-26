Erzincan’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Erzincan’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışma başlattı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Erzincan Belediyesi ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yoğun kullanılan güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği belirtilirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
Meteoroloji yetkilileri ayrıca Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer 20 santimetre üzeri kar örtüsü oluşabileceği uyarısında bulunarak, ulaşımda aksamalar, buzlanma, çığ riski ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.