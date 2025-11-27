Yeni Şafak
Erzincan'da yılın ilk kuzuları doğdu: Üreticilerin umudu tazelendi

07:2527/11/2025, Perşembe
IHA
Erzincan’da yılın ilk kuzularının doğması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine umut verdi.

Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde hayvancılıkla geçimini sürdüren üretici Adem Şimşek, sezonun ilk doğumlarının gerçekleştiğini belirterek yeni yılın bereketli başladığını söyledi.

Üretici Şimşek, küçükbaş hayvancılıkta en önemli gelir kaynağının kuzu olduğunu vurgulayarak, "Bugünlerde doğan kuzular bizim için yeni sezonun müjdecisi. Yaptığımız tüm masraflara rağmen elimizde kalan en büyük kazanç kuzular oluyor. Her yeni doğum, üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

Yeni doğumların bereket getirmesini temenni eden Şimşek, tüm üreticilere verimli ve sorunsuz bir sezon diledi.

