Erzurum'da kentin birçok yerinde bulunan metruk binalar didik didik arandı

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’müzce Polis Sorumluluk Bölge’mizde meydana gelebilecek suçları önlemek ve oluşabilecek suçları azaltmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde bulunan metruk binalar sürekli kontrol edilmekte olup kontrollerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.















