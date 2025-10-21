Yeni Şafak
Erzurum'da kentin birçok yerinde bulunan metruk binalar didik didik arandı

12:2821/10/2025, Salı
IHA
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, metruk binalara yönelik kontrol ve operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kentin birçok yerinde bulunan ve terk edilmiş binalara baskın yapan ekipler, arama köpekleriyle her tarafı didik didik aradı.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’müzce Polis Sorumluluk Bölge’mizde meydana gelebilecek suçları önlemek ve oluşabilecek suçları azaltmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde bulunan metruk binalar sürekli kontrol edilmekte olup kontrollerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.





