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Eşi benzeri görülmemiş olay: 'Ses geliyor' deyip dün gömülen kişinin mezarını açtılar

Eşi benzeri görülmemiş olay: 'Ses geliyor' deyip dün gömülen kişinin mezarını açtılar

20:0110/04/2025, Perşembe
DHA
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Siirt'te dün hayatını kaybettikten sonra defnedilen Naif Sepet'in (63) mezarı, ses geldiği iddiasıyla bugün açıldı. Yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar tekrar kapatıldı.

Kentte dün yaşamını yitiren Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'de bulunan Zevye Mezarlığı'nda defnedildi. 

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti.

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti.

Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti.

Ardından mezar açıldı. Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı. 

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