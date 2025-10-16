Yeni Şafak
Eskişehir
Marketin ortasında çocuğunu defalarca tekmeledi

18:5616/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
DHA
Eskişehir'de C.E. isimli şahıs, birlikte markete gittiği 5 yaşındaki oğlunu defalarca tekmeleyip darbetti. Sosyal medyada infiale neden olan gelişmede baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde C.E., 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir markete gitti. Kısa bir süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen çocuk, babasının sırtına vurdu.

Buna öfkelenen C.E., oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu. Baba C.E., oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.

Oğlunu teklemeyip dövdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde; C.E.'nin 5 yaşındaki çocuğuna defalarca tekme attığı, yere düşmesine rağmen şiddet uygulamaya devam ettiği görüldü.

Görüntüler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, baba C.E. hakkında da gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince yakalanan C.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

