Ev alacaklar ve satacaklar dikkat: Tapuda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Milyonlarca konut sahibini ve ev almak isteyen vatandaşı ilgilendiren değişiklik 1 Şubat’ta başlıyor. Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile satılık konut ilanlarında e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor. Yetkilendirmesi yapılmayan ilanlar emlak sitelerinde yayımlanamayacak.
Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlarla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
Kiralık gayrimenkuller ve satılık işyerlerinin ardından, satılık konut ilanları için de yetki doğrulama şartı getirildi. Buna göre, gerek mal sahipleri gerekse de yetki belgeli emlak işletmeleri 1 Şubat 2026’dan itibaren e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması olmadan ilan yayımlayamayacak.
EİDS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?
Sistem, ilan siteleri ile tapu kayıtlarını entegre bir şekilde çalıştıracak.
İşte uygulamanın işleyişi;
Mülkiyet Kontrolü: İlana konu olan taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri e-Devlet üzerinden teyit edilecek.
Onay Mekanizması: Taşınmaz sahibi, ilan verilmesi için sisteme giriş yaparak onay verecek.
Mağduriyetlerin Önlenmesi: İlanın gerçekliği sistem tarafından onaylandığı için tüketicilerin sahte ilanlar üzerinden kapora göndererek zarara uğraması engellenecek.
YENİ İLAN VERME KURALLARI NELER?
1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak kurallara göre ilan süreçleri şu şekilde ilerleyecek:
Bireysel İlanlar: Kişiler sadece kendilerine veya birinci derece akrabalarına (anne, baba, eş ve çocuk) ait taşınmazlar için ilan verebilecek.
Emlak İşletmeleri: Gayrimenkul satış yetkisi verilen emlak işletmeleri, mülk sahibiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesinin ardından sistemden onay alarak ilanı yayına alabilecek.
Düzenleme, yalnızca güvenlik açısından değil, emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması açısından da kritik önem taşıyor.
Satılık konut ilanlarında zorunlu hale gelecek olan bu yeni mekanizma ile ilan kirliliğinin azaltılması ve piyasa verilerinin daha sağlıklı izlenebilmesi bekleniyor.