Ev alacaklar ve satacaklar dikkat: Tapuda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

YENİ İLAN VERME KURALLARI NELER?

1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak kurallara göre ilan süreçleri şu şekilde ilerleyecek:

Bireysel İlanlar: Kişiler sadece kendilerine veya birinci derece akrabalarına (anne, baba, eş ve çocuk) ait taşınmazlar için ilan verebilecek.

Emlak İşletmeleri: Gayrimenkul satış yetkisi verilen emlak işletmeleri, mülk sahibiyle yapılan yetkilendirme sözleşmesinin ardından sistemden onay alarak ilanı yayına alabilecek.