Evin bahçesini kenevir serasına çevirmiş: Tam 290 kök bulundu

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan planlı, takip ve projeli çalışmalar kapsamında yapılan operasyonunda, 5 parça halinde 904 gram esrar maddesi, 290 kök ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi bulundu.







