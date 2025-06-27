Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Evin bahçesini kenevir serasına çevirmiş: Tam 290 kök bulundu

Evin bahçesini kenevir serasına çevirmiş: Tam 290 kök bulundu

09:2327/06/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Denizli'de polisin düzenlediği narkotik operasyonunda, evin bahçesinde ekili 290 kök Hint kenevir bitkisi, 904 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan planlı, takip ve projeli çalışmalar kapsamında yapılan operasyonunda, 5 parça halinde 904 gram esrar maddesi, 290 kök ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi bulundu.



Ayrıca yapılan incelemelerin ardından uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.









Yapılan operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ve "İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.









#narkotik
#denizli
#kenevir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HAZİRAN AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ: 2025 öğretmen seminerleri ne zaman bitecek?