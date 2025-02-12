Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evde temizlik yaptığı sırada fenalaşan Yener Uzun (46), hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yener'in, 2 kimyasalı birbirine karıştırdığı sırada zehirlendiği üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.

1 /7 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun (46), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

2 /7 Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

3 /7 Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı.

4 /7 Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

5 /7 İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 /7 Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun, burada kurtarılamadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.