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Evinde temizlik yaparken canından oldu: 2 kimyasalın karışımı ölüm getirdi

Evinde temizlik yaparken canından oldu: 2 kimyasalın karışımı ölüm getirdi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:3612/02/2025, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evde temizlik yaptığı sırada fenalaşan Yener Uzun (46), hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yener'in, 2 kimyasalı birbirine karıştırdığı sırada zehirlendiği üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun (46), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı.

Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun, burada kurtarılamadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırmış

Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kocaeli
#sağlık
#temizlik

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