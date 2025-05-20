Evler mayıs ayında karlar altında

Yener Çoban, mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha yayla bölgesinin kar altında olduğunu söyleyerek, ''Ardahan ve Artvin'in yöre halkı burada yayla kültürünü yaşatıyor. Bu bölge hem yaz hem de kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip. Şu anda mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha kar altında bu bölge" dedi.