Fatma Nur öğretmene veda: Öğrencisi tarafından öldürüldüğü okulunda gözyaşlarıyla uğurlandı

'Kapıdan herkes kesici alet getirebilir'





Başka bir okulda görevli öğretmen Hatice Dindar Göksel, "Çok üzgünüm. Hepimizin başına gelebilirdi, gerçekten bu güvenlik sorunu önemli bir faktör. Okullara çocukların ellerini kollarını sallayarak herhangi bir kesici aletle girebilmeleri normal değil. Bilmiyorum, arkadaşlarımı düşünüyorum, Fatma Nur Hocamı, çocuğunu düşünüyorum. Çok üzgünüm, bu son olsun ve bu güvenlik önlemlerinin de artırılması çok büyük temennim. Çünkü kendi okulumuzda da böyle bir sorunu yaşıyoruz. Herkesin rahat okula girememesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de okulda çok fazla güvenliğimiz yok. Kapıdan herkes herhangi bir kesici alet getirebilir. Zaman zaman okullarda aramalar yapıyoruz. Çocuklar yaşadıkları bölge itibarıyla böyle bir şey taşımak zorunda olduklarını ifade ediyorlar. Bazen üzerinde kesici, çakı, bıçak olabiliyor" ifadelerini kullandı.