Felaketin boyutu karlar eriyince ortaya çıktı: 'Deprem olmuş gibiydi'

"Keşke evlere ayı girseydi de böyle olmasaydı"

Felaketin yaşandığı yere yakın Eynesil Obası'nda evinin olduğunu belirten Eşref Gemici, "Benim de evim var yukarıda. Buradan geçiyordum, görmek istedim son durumu. Ramazan ayının 13'ünde burada çığ olduğunu öğrendik. O gece arkadaşlar buraya geldiler, sabah kalktıklarında ise 23 tane ev ve caminin tamamen yok olduklarını görmüşler. Çığ yukardaki zirveden gelmiş. Zaten her sene bu tarz olaylar yaşanıyor. Bundan sonra burada herhangi bir yerleşim olmaz. Çünkü buraya kimsenin cesaret edip de ev yapacağını düşünmüyorum. Burada ayılar da çok mağdur ediyor insanları ama evlere ayı girseydi de böyle olmasaydı keşke" dedi.