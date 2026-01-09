Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Fırtına dün Tuzla sahilini yıkıp geçti: Tekneler alabora oldu milyonlarca liralık hasar oluştu

Fırtına dün Tuzla sahilini yıkıp geçti: Tekneler alabora oldu milyonlarca liralık hasar oluştu

16:039/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

İstanbul’un Tuzla ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sahil kesiminde büyük hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, kıyıda demirli çok sayıda tekneye zarar verdi.

Dalgaların etkisiyle bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalandı ya da battı. Olayın ardından tekne sahipleri sahile gelerek teknelerini kurtarmaya ve daha fazla zarar oluşmasını önlemeye çalıştı.


Dün yaşanan olayın ardından bugün bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik, belediye ve ilgili kurum ekipleri, zarar gören tekneler ve sahil hattında incelemelerde bulundu.

 Yapılan çalışmalar kapsamında alabora olan ve batan teknelerin sayısı ile maddi hasarın boyutunun belirlenmesi için rapor hazırlandığı öğrenildi.


#tuzla
#sahil
#fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini kim oynuyor? Burak Yörük kaç yaşında, nereli?