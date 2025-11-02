Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Freni boşalan minibüs üç şeritli yola indi: Kamyonet sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu

Freni boşalan minibüs üç şeritli yola indi: Kamyonet sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu

16:012/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Bursa’da el freni çekilmeden park edilen minibüs, freni boşalınca ana caddeye indi. Araçların geçtiği anda yaşanan olayda bir kamyonet sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki dükkanların önüne sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen minibüsün freni boşaldı. 

Yavaş yavaş hareket eden minibüs, üç şeritli Bursa-Ankara Caddesi’ne indi. İlk başta yola çıktığı sanılan minibüsün metro duvarına doğru ilerlemesiyle içerisinde sürücüsünün olmadığı fark edildi. 

Seyrek seyreden trafikte yavaş yavaş en sol şeride doğru ilerleyen minibüsün sol şeritten gelen bir kamyonete çarpmasına ramak kaldı.

Kıl payı ile kaza yaşanmazken, sürücüsü gelen minibüsün çekilmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

#Bursa
#Kaza
#Fren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da hangi ilçelerde var?