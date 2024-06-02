'KENDİMİZİ YERDE BULDUK'





Kazada diğer kızı ile hafif yaralanan ve tedavisi sonrası morga gelen Semih Batran "Motorla seyir halindeydik. Minibüs arkadan bir anda gelerek bize çarptı, sonra da kaldırımdaki diğer yayalara çarptı. Kendimizi yerde bulduk. Kazada kızım Nazlı'yı kaybettim, sürücünün en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.