Gaziantep’te seyir halindeki beton mikseri yandı

DHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeki beton mikseri yandı.

Olay, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 25’nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden M.K. yönetimindeki 06 FJS 667 plakalı beton mikserinin motor bölümünden dumanlar yükseldi. 

Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekip dışarı çıktı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

 İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Beton mikserinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

