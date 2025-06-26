Gazze'de 400 bin kişi kayıp

433 bin Gazzeli öldürüldü

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılara ilişkin resmi rakamlar, 56 bin ölü olduğunu söylese de gerçek bilanço bunun çok üstünde. Harvard Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre, Gazze’de ölü olarak kayıt altına alınanlardan başka 377 bin kişi daha ortadan kayboldu. Bunların yarısının çocuklardan oluştuğu düşünülüyor.