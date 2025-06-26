Gazze'de 400 bin kişi kayıp

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kalkınma Yolu Hürmüz’e alternatif
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı bir koz olarak kullanması, Kalkınma Yolu’nun önemini bir kez daha ortaya koydu. Yaşanan krizin ardından birçok ülkenin ticaretini riske atmamak adına alternatif rota arayışına girmesi beklenirken, Kalkınma Yolu bölgede en önemli alternatif olarak öne çıkıyor.
433 bin Gazzeli öldürüldü
İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılara ilişkin resmi rakamlar, 56 bin ölü olduğunu söylese de gerçek bilanço bunun çok üstünde. Harvard Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre, Gazze’de ölü olarak kayıt altına alınanlardan başka 377 bin kişi daha ortadan kayboldu. Bunların yarısının çocuklardan oluştuğu düşünülüyor.
Juve ile Sancho anlaştı
F.Bahçe, Manchester United’ın yıldız sol kanadı Jason Sancho için İtalyan devi Juventus’la kıyasıya rekabet halinde. İtalyanlar, Vlahovic ve Douglas Luiz’i takasta önerirken 20 milyon avro nakit parayı gözden çıkaran sarı-lacivertliler bir adım önde.